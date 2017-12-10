Блогер: митинг на Крещатике в прямом эфире транслировали российские телеканалы, включая одиозную «Звезду»

Российские СМИ все, как один выступили в поддержку Саакашвили. Одиозный телеканал «Звезда» назвал Семенченко и его отряд «ветеранами операции на Донбассе». Они уже резко перестали быть «фашистами», «хунтой», лютыми «бандеровцами». Они уже не «каратели» и не «убийцы детей». Они уже на пропагандистском российском телевидении называются «ветераны операции». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Павло Правый.
По его словам, каждый час «Звезда» публикует бюллетени с информацией о состоянии здоровья вождя «революции», который оказался в застенках «хунты». Оказывается, только российским журналистам известно, что вождь тяжело болен, заболел сразу после задержания. Московские СМИ рассказывают о «пятидесятитысячном митинге». Хотя любому, кто мог потратить минуту времени, чтобы подключиться к веб-камеры на Крещатике, понятно, что российские СМИ увеличили количество митингующих в 20-25 раз, то есть – нагло врут в пользу «революционеров».
Журналист рассказывает, что московские СМИ цитируют Саакашвили, Деревянко, Семенченко. Боле того, предоставляют «революционерам» прямой эфир и вообще очень тепло рассказывают о «борцах с преступной властью». Блогер задается вопросом, интересно, а за что российские СМИ так полюбили Саакашвили, Семенченко, Парасюка, Деревянко, Дангадзе, Соболева?