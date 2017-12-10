Блогер: требуем от президента немедленно лишить шпионку гражданства ЕС и посадить рядом с мужем-апатридом

Как передает replyua.net, известный украинский журналист и блогер Андрей Капустин в своем блоге пишет о том, что президенту Украины, министру внутренних дел, генеральному прокурору, главе СБУ, премьер-министру и спикеру Верховной Рады самое время подсказать, что по улицам Киева спокойно разгуливает кремлевская шпионка, имеющая паспорт гражданки ЕС из Нидерландов, выданный на имя Рулофс. Эта самая Сандра на самом деле является женой кремлевского агента Михеила Саакашвили.
Блогер отмечает, что женщина не только попала на территорию Украины неизвестным путем, но и приняла участие в митинге, организованном Кремлем и на деньги Кремля, ведь проплатить сцену, звук, дестяки автобусов со всей страны и самих «заробитчан» с разных регионов – это не такое уж и дешевое удовольствие.
Андрей Капустин отмечает, что пока муж «отсиживается» в изоляторе, жена решила не терять время и публично призвать в двадцатый раз Киев к вставанию. «По имеющейся информации, паспорт гражданки ЕС из Нидерландов вместе с семнадцатью биткоинами наличными ей передал из Москвы лично Курченко... Поэтому мы требуем от президента Украины немедленно лишить вышеуказанную шпионку гражданства ЕС и посадить рядом с мужем-апатридом», – иронизирует Капустин.