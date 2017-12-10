Блогер: почему дядя и жена Саакашвили не способны возглавить протест во имя родственника в Тбилиси, там же тоже «барыги»?

Сегодня жена Михеила Саакашвили Сандра Рулофс почувствовала, что она снова первая леди, правда, на этот раз не Грузии, а митинга в центре Киева, заявив со сцены «они перешли красную линию». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская блогер и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева. По ее словам, складывается мнение, что дорогая Сандра перепутала украинское гостеприимство с приглашением жить тут и раскулачивать всех подряд. «Кабы миссис Саакашвили так за мужем следила, когда он пьет по кабакам с блондинками. Почему Сандра Рулофс не едет на митинги в Грузию или «не качает» права в родных Нидерландах?», – задается вопросом Данилюк-Ярмолаева.
Она отмечает, что брат Саакашвили тусуется тут, сына тягают на политические акции вместо школы, американский «дядя» пробирался в Украину – для чего собирать весь second hand грузинский? Вано Надирадзе раздули отдельные недалекие журналисты, которым лень в интернете погуглить, как «борцуна» за свободный Донбасс. На самом деле парень не вылезал из Оболонского и Соломенского судов и боролся разве за внимание камер к Семенченко, а ранее был изгнан из Грузинского региона за слив данных противнику.
Журналистка отмечает, что пора уже откинуть эмоции и начать думать здраво. Ни в одной стране нет историй, когда бывший лидер одной страны едет в другую, свергает там за деньги бывших местных присосок законную власть и правит на свое усмотрение: прыгает по крыше, убегает от СБУ, ни ставит ни во что все институты власти, призывает раскулачить всех, кто похож на барыгу. Блогер подчеркивает, если бы семейство Саакашвили хотело справедливости и рая земного – оно могло бы организовать марши в Тбилиси. «Ваша страна, ваш родной народ... или нынешние руководители тамошние уже не пророссийские «барыги»? Или дядя и жена Саакашвили не способны возглавить протест во имя родственника? А так... Только лишний раз некоторым неудачникам из БПП поиграть в самостоятельных политиков, да в Киеве первый снег потоптать на выходных», – резюмировала Данилюк-Ярмолаева.