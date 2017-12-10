Медушевская: Порошенко и Саакашвили когда-то забудутся, а ссора между украинцами останется

Который месяц подряд «бурлит» украинское общество, каждый раз находясь в поисках того, что же нас разъединяет, вместо того, чтобы вспомнить, что враг сегодня не в Киеве, а востоке Украины и в Крыму. Вот это безобразие, в которое нас всех втянули Порошенко и Саакашвили – это такая себе проверка нас на вшивость самих украинцев. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская блогер и телеведущая Ирина Медушевская.
Она подчеркивает, что мало кто понимает, что происходит на самом деле, но все охотно друг друга проклинают до седьмого колена, осыпают оскорблениями, и стараются побольнее ударить оппонента. Это очень грустно, потому что Порошенко не всегда будет у власти, а Саакашвили не всегда будет героем нашего времени, а ведь нам жить в Украине, и детям ее оставить. Блогер отмечает, что нужно задуматься об этом и остудить свой пыл, просматривая фотографии с 2003-2004 года мало кто вспомнит о тех политиках, которые были у руля тогда, не сходили с экранов телевизоров, но вот обида между Западом и Востоком никуда не исчезла.
«Так что притормозите чуток, свои угрозы и обиды! Выпейте чаю. Подумайте. Выдохните. А то скоро некого будет и нах послать. Вот увидите», – резюмировала Ирина Медушевская.