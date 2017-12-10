Блогер: после отправки Саакашвили под домашний арест у власти может возникнуть новая проблема

После того, как суд отправит экс-президента Грузии Михеила Саакашвили под круглосуточный домашний арест, для украинской власти только начнутся приключения, потому что в гости к арестанту начнут наезжать на чай-кофе-капучино всякие послы, президенты и премьер-министры, которых будет заносить в Киев по рабочим визитам. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Андрей Капустин.
Он пишет, что еще не все забыли, как в свое время президент Литвы Даля Грибаускайте после визита в Киев и встречи с Януковичем, заезжала в Харьков – навестить в ЦКБ №5 каторжанку Юлию Тимошенко, но в ситуации с Саакашвили все будет куда круче и пафоснее. Потому что в те времена, когда Тимошенко была каторжанкой, селфи с ютубом еще столь мощно не шагали по планете.
«А тут, прикидываете, кайф совместной съемки какой-нибудь Меркель или Макрона рядом с арестантом Саакашвили с арестантским браслетом на ноге... Хотя, он может потребовать, чтобы «бранзулетку» нацепили на руку. Тогда все съемки будут проходить в формате плакатов борьбы за свободу с разорванными кандалами...», – резюмировал блогер.