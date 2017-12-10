Политолог: депутаты ждут президентский проект закона об Антикоррупционном суде, что бы его завалить

Поскольку какая-то часть депутатов сознательно использует вопрос Антикоррупционного суда в политических целях, то украинцам будет важным знать, что новый законопроект по суду, согласно регламента, не может быть подан, пока в Верховной Раде есть непроголосованный законопроект по тому же вопросу. Как мы знаем, были предприняты две безуспешные попытки отозвать депутатский проект закона об антикоррупционном суде. И, тем не менее, пока он не будет отозван, новый законопроект не будет внесен. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
Она отмечает, что сам факт внесения депутатского законопроекта противоречит закону «О судоустройстве и статусе судей», о чем тоже не могут не знать депутаты, где сказано, что право изменять структуру судов имеет только президент, то есть, только он может подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласованный с Высшим советом правосудия.
По словам политолога, около месяца назад президент обратился к парламентариям с предложением создать рабочую группу для написания согласованного варианта законопроекта, в которую войдут представители всех фракций. Такой подход гарантировал бы, что 226 голосов за законопроект, скорее всего, были бы точно, но такая группа до сих пор не создана, и нет никаких предпосылок считать, что процесс в этом направлении идет. В итоге, президент может разработать законопроект об Антикоррупционном суде без участия депутатов разных фракций, но не исключено, что часть этих самых депутатов только и ждет, чтобы потом его раскритиковать и завалить. Ну, а дальше продолжение следует, исходя из тех же политических целей.