Журналіст: ось це і є один із прикладів, як українцями маніпулюють

Більшість людей ніколи не визнають, що ними маніпулюють, а можливо вони просто цього не усвідомлюють. Донбас і Крим – частина України. Цілком логічно, що є тисячі, сотні тисяч навіть людей які мають родичів на окупованих територіях. Зрештою тимчасово переміщених осіб – лише півтора мільйони. Як інформує replyua.net, про це й своєму блозі пише блогер і журналіст Віктор Уколов.
За його словами, приклад маніпуляції – чи звинувачував б ви хтось Віталія Шабуніна або Артема Ситника, якби його близький родич у Донецьку став колаборантом і працював на «ДНР»? Швидше за все, що ні – це було б абсурдним. Другий приклад маніпуляції – якщо б такий родич виявився у нардепа нелюбої фракції БПП, у ДФС або в прокуратурі? Якби прізвища виявились з діаметрально протилежного боку? Певно, від ненависті піною сходив би не один «громадський активіст».
«Друзі, не дурійте, будь-ласка, навіть якщо ми політичні опоненти, не треба уявляти чортів з рогами, бо опоненти – не вороги. Не можна сіяти мову ненависті між українцями. Ворог – Путін і його шайка. Злочинці – конкретні люди, а не всі, хто має з ними родинні зв'язки або схожі прізвища», – резюмував Віктор Уколов.