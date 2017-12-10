валюта
СпецтемаМедушевская: я не желаю видеть свою Украину с президентом Тимошенко, премьером Саакашвили, спикером парламента Соболевым

Журналист предупредил о радикализации Закарпатья

Журналист предупредил о радикализации Закарпатья
Олег Супруненко, переводчик и журналист, рассказал о том, что власти Украины знают о разных сценариях радикализации Закарпатья из-за конфликта с Венгрией, однако нужно учитывать и то, что на западе нарастают автономистские устремления.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, Супруненко отметил, что на Закарпатье сравнительно небольшое число радикалов, и они недостаточно активны – в основном, только публикуют посты в Фейсбуке. А вот Георгий Гмитра, являющийся этническим венгром и социологом по образованию, считает, что эта ситуация произошла из-за нарушения культурной автономии.

«В ситуации, когда в государстве принимают непродуманные законы, автономия может ограничить их негативное влияние на меньшинство, которое компактно проживает на своих этнических землях. Одним из возможных ответов украинских властей могло бы стать возрождение мажоритарного избирательного округа для украинских венгров, который существовал до 2002 года», - отметил Гмитра.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Слова экс-министра иностранных дел Швеции о Саакашвили стали холодным душем для демократической Европы

Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Важное за сутки
09 дек 2017
15258

Слова экс-министра иностранных дел Швеции о Саакашвили стали холодным душем для демократической Европы

Зная эпатаж Михеила Саакашвили, мало кого удивили его прыжки по крыше, не удивили и действия его фанатов, а также действия полиции в тот день. В тот день удивили слова экс-министра иностранных дел

09 дек 2017
13144

Скандальное заявление Трампа о Второй мировой вызвало истерику в России

В ходе выступления перед группой своих сторонников во Флориде глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американская нация завоевала победу в двух мировых войнах, а также поставила на колени

09 дек 2017
9442

Тимошенко сравнила Порошенко с Януковичем и напомнила, чем это может закончиться: «Ростов не резиновый»

Украинский политик, глава Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала задержание лидера «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, обвинив во всем это не правоохранительные

09 дек 2017
8297

Тимошенко – Порошенко: «Вам отняло память, немедленно освободите Саакашвили!»

В Украине ситуация вокруг задержания лидера «Рух нових сил» достаточно разная, как среди населения, так и среди высокопоставленных чиновников и политиков. Одни реагируют на это бурно, поддерживая

Последние новости

Казанский: 15 лет назад Медведчук и Кучма начали раскол Украины, а сейчас они главные по перемирию

Блогер: браслет Михо – это наручники на руках и ногах Тимошенко

Решение Венецианской комиссии: Венгрия в очередной раз бросила камень в Украину

Ким Ахеджаков: мои поздравления Тимошенко и агрохолдингам и мое сочувствие Украине

Блогер: после отправки Саакашвили под домашний арест у власти может возникнуть новая проблема

В сети очередная манипуляция о последнем месте Украины в мире по коррупции

Ярош: «Если вы не остановитесь в разрушении Украины, то умоетесь своей же кровью»

Будем сбивать самолеты: США выступили с угрозами в адрес России

Политолог: депутаты ждут президентский проект закона об Антикоррупционном суде, что бы его завалить

В Москве на фильм «Полет пули» о войне в Украине пришли боевики «ЛДНР» и начали угрожать

Журналіст: ось це і є один із прикладів, як українцями маніпулюють

Климкин: На Западе ситуацию с Саакашвили считают внутренним делом Украины

МОК уличил власти России в шпионаже

Объемы торговли между ЕС и Украиной увеличились почти на треть

Земан обвинил Евросоюз в поддержке терроризма и в трусости

Пономарь: «Кто смеется над анакондой и витриной – смейтесь дальше»

«Живу в королевских условиях»: сбежавший экс- депутат ВР похвастался своим состоянием

Победитель Евровидения Собрал перенес операцию по пересадке сердца

Журналист предупредил о радикализации Закарпатья

Ломаченко одержал победу над Ригондо

 Новости за день