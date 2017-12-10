Журналист предупредил о радикализации Закарпатья

Олег Супруненко, переводчик и журналист, рассказал о том, что власти Украины знают о разных сценариях радикализации Закарпатья из-за конфликта с Венгрией, однако нужно учитывать и то, что на западе нарастают автономистские устремления.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, Супруненко отметил, что на Закарпатье сравнительно небольшое число радикалов, и они недостаточно активны – в основном, только публикуют посты в Фейсбуке. А вот Георгий Гмитра, являющийся этническим венгром и социологом по образованию, считает, что эта ситуация произошла из-за нарушения культурной автономии.
«В ситуации, когда в государстве принимают непродуманные законы, автономия может ограничить их негативное влияние на меньшинство, которое компактно проживает на своих этнических землях. Одним из возможных ответов украинских властей могло бы стать возрождение мажоритарного избирательного округа для украинских венгров, который существовал до 2002 года», - отметил Гмитра.