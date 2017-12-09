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СпецтемаЭксперт: сценарий Путина провалился в 2016 с Тимошенко, провалился он и в 2017 с Саакашвили

Слова экс-министра иностранных дел Швеции о Саакашвили стали холодным душем для демократической Европы

Слова экс-министра иностранных дел Швеции о Саакашвили стали холодным душем для демократической Европы
Зная эпатаж Михеила Саакашвили, мало кого удивили его прыжки по крыше, не удивили и действия его фанатов, а также действия полиции в тот день. В тот день удивили слова экс-министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта о том, что кто поверит, что Саакашвили является российским агентом, ведь он является врагом Путина. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.

По его словам, одно дело, когда такие заявления делаю российские тролли со среднеазиатскими корнями и их украинские меньшие братья, живущие в мире навязанных стереотипов и не способны выходить за их рамки. А другое дело, когда заезженные штампы о «враге Путина» повторяет второй человек Швеции. И этот штамп является единственным аргументом этого высокопоставленного когда-то человека.

Блогер отмечает, то есть, человек, который имел доступ к секретным документам, который должен знать что-то об агентуре, шпионаже, отвергает очевидные факты, аудио- видеозаписи только потому, что Саакашвили себя сам назвал «врагом Путина». Этот факт объясняет многое. И то, почему Европу так лихорадит и то, почему в Европе каждый раз популярнее становятся маргинальные политические силы, в которых полно кремлевской агентуры. Потому что европейские элиты потеряли инстинкт самосохранения, заменив его на слепую веру в чужие, навязанные им стереотипы.
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