Озвучена команда Саакашвили, когда он победит «преступную власть»

Как передает replyua.net, чтобы немного разбавить скучные разговоры о «репрессиях» против Михеила Саакашвили украинский блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в соцсети Facebook решила пофантазировать и представить вероятную вертикаль власти, после того, как «грузинский реформатор» будет освобожден и победит «преступную власть». Ведь сам Саакашвили не любит рассказывать о своей команде единомышленников, поэтому приходится самим додумывать.
Итак, по версии Марины Данилюк-Ярмолаевой «антибарыжная» вертикаль будет выглядеть следующим образом: Саакашвили – наш президент, пресс-секретарша Саакашвили – спикер, блогер Лиза Богуцкая – премьер, Сакварелидзе – глава СБУ, Лещенко – генпрокурор. Дом Луценко тоже забирает. Парасюк – министр МВД. Семенченко – министр Минобороны. Сестра Парасюка и отец Зиновий – советники главы МВД. Курченко – просто молодец. Мураев – глава «Суспільного». Телеканал Newsone – новое «Суспільне». Вано Надирадзе – глава антикоррупционного комитета. Дангадзе – наш посол в РФ. Соболев – глава корпорации «Рошен». Голая Феменша – наш посол в США.
Блогер отмечает, что Юлия Тимошенко опять в оппозиции с риторикой о гастарбайтерах, геноциде. При этом Петр Порошенко спит в палатках и ходит помыться в комитеты. Владимир Гройсман привозит активистов из Винницы в маршрутке. В Раде и Кабмине сидят молодчики спортивного типа. Администрация президента переносится в кабак «Гиви Рубинштейн». Оппозиция вынуждена лезть на крыши и угрожать суицидом, чтобы ее услышали. И самое главное – Украина уже не Украина, а Барыгостан.