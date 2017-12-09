Пока у Михо были деньги и кураж за ним бегали табуном так называемые сторонники и друзья, – блогер

На этой неделе поразило больше всего то, как быстро вчерашние сторонники Саакашвили начали дистанцироваться от Саакашвили. Найем, Залищук, Гриценко. Окончательно удивил Соболев. Еще раньше соскочил Шабунин. По-хорошему, на стороне Саакашвили остался только Гришин-Семенченко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.
«Просто интересно. А вот, когда они все незаконно протягивали Саакашвили через границу – о чем они тогда думали? Они видели в нем чистого и незапятнанного, а теперь услышали пленки Луценко и резко разочаровались?», – задается вопросом блогер. По его словам, все они не могли не видеть, сколько Михо тратит на свой небедный образ жизни – нигде не работая. Они прекрасно знают, сколько стоит обеспечить акцию протеста. Они, как минимум, должны были поинтересоваться, откуда деньги. Все они – опытные журналисты и общественные активисты – они имеют связи, позволяющие узнать, откуда ветер дует. Все они знали.
Вовнянко отмечает, что просто у Михо еще недавно были деньги и кураж – и они присоединились к тому, кто паровозом тянул их во власть, а, когда дело запахло керосином – они побежали, просто отреклись. Все пошло так, как и было с Юлией Тимошенко, которая хорошо попользовалась покровительством Павла Лазаренко, когда тот был у власти, и которая пошла потом пить чаек с Кучмой сразу как Лазаренко потерял все свое влияние.