Боец АТО: через посадку Саакашвили Майдан не начнется, но для недопущенных к корыту это повод начать «качать»

У нас война с Россией. У нас союзничество со Штатами, которые хотят, чтобы вялый конфликт в Донбассе как вечный повод для антироссийских санкций продолжался столько, сколько просуществует Россия. У нас соседи, которые только и ждут «особого статуса» для ОРДЛО, чтобы потребовать «статусов» для своих пятых колонн. У нас вчера на фронте четверо двухсотых и в это время в столице Украины происходят какие-то непонятные «шапито», попытки расшатать ситуацию изнутри. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская блогер и боец АТО Елена Белозерская.
Она отмечает, что нужно было бы Порошенко не трогать Саакашвили, не лишать гражданства, не устраивать жалкий цирк на границе – просто не обращать на него внимания – и одной большой проблемой было бы меньше.
«Через посадку Саакашвили Майдан не начнется, как не начался он через Тимошенко, но для групп, которые не допущенные к корыту это сверхмощный повод, чтобы начать «качать». Рычаг установлено, точка опоры есть, оппозиционеры уже приготовились, вот только сил еще хватает», – написала блогер. По ее словам, месяц, два, год - и что-то выстрелит, и появится реальный повод для всенародного возмущения, и массы выйдут и навалятся на любовно установленный рычаг, и все рухнет, и начнется гражданская война – всех против всех.