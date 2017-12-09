Блогер: Кремль уже списал Саакашвили

Истерические угрозы Юлии Тимошенко по поводу задержания Саакашвили в адрес президента совпали с заявлениями, вышедшего из долгого публичного анабиоза Дмитрия Яроша. Здесь нет никакого совпадения. Партия украинской контрреволюции была лишена власти своего самого мощного и яркого лидера-скандалиста. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский историк и блогер Лидия Гайдар.
По ее словам, информационное пространство, как и огонь, нужно постоянно подпитывать. Поэтому надо было немедленно выступить кому-то с заявлением о том, что «преступная власть» перешла окончательно грань, чтобы не дать уменьшиться уровню напряжения в украинском обществе, доведенного истериками Саакашвили в течение последних месяцев до максимума, не дать перевести дыхание и включить мозги искренним сторонникам неистового грузина.
Лидия Гайдар отмечает, что Тимошенко и Ярош, разумеется, компенсировать такую потерю не могут, но позицию свою в который раз обозначили. «Что в этой ситуации, на мой взгляд, хорошо – очередное «пришествие» Яроша доказывает, что Кремль списал Саакашвили, и не надеется на его возвращение в общественную жизнь Украины», – резюмировала блогер.