Блогер: когда Саакашвили выйдет в браслете под домашний арест, рестораторы озолотятся

Опальный оппозиционер Михаил Саакашвили начал бессрочную голодовку, передает replyua.net. Как сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, его подзащитный будет отказываться от любой еды. Если Саакашвили арестуют 60 суток, то он продолжит голодовку «еще более жестко».
По словам украинского блогера и журналиста Дмитрия Вовнянко, на месте киевских рестораторов он бы заранее запасался продуктами. «Если вспомните, как выглядит Саакашвили, вспомните его тушку, то поймете, что ему не повредит поголодать несколько дней», – написал Вовнянко. Он отмечает, что покушать вкусно Михо очень любит. Блогер рассказывает, что его знакомые, которые видели его в ресторане, подтверждали – заказ он там делает на такие суммы, что одной лишь тушенкой и хлебом за те деньги можно накормить весь «Михо-майдан».
Блогер отмечает, что потом Саакашвили выйдет в браслете под домашний арест и тут ему, во-первых захочется быстро наверстать упущенное. Во-вторых, у него дома перманентно заседать штаб новой революции. Как производное – соседние с его жильем рестораны озолотятся. «Ошибается тот, кто думает, что человек, который нигде не работает, но имеет 6000 долларов ежемесячно на аренду квартиры, не найдет денег на хороший обед», – резюмировал Дмитрий Вовнянко.