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Владимир Горбач: мы наблюдаем ползучий государственный переворот, а не борьбу с коррупцией

Владимир Горбач: мы наблюдаем ползучий государственный переворот, а не борьбу с коррупцией
Многие политологи и эксперты по-разному трактуют события, которые происходят в Украине, но нельзя закрывать глаза на очевидные вещи – наблюдаются все признаки ползучего государственного переворота. Это мятеж против личности Порошенко и его политики через уличный протест и кулуарный заговор всех недовольных. Координация действий внутренних и внешних сил, не имеются ввиду официальные власти США и ЕС, но они играют каждый свою игру, а еще «пристально наблюдают» и «глубоко обеспокоены». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Владимир Горбач.

Он отмечает, что также мы видим нагнетание в обществе атмосферы ненависти через олигархические и другие медиа. Общественная истерика в информационном пространстве отключает любое критическое мышление, кроме обвинений в адрес власти. Происходит демонизация «власти» как синонима коррупции. Всех своих оппонентов путчисты называют «коррупционерами», а себя позиционируют «борцами с коррупцией», хоть на самом деле они есть обычными борцами за власть.

Политолог отметил, что касается личности самого Саакашвили, то он не игрок, а лишь инструмент, таран, которым пробивают стену. Он именно тот, кого заговорщикам не жалко – «символическая жертва». Внутренние трения в правящей группе – между БПП и НФ, АП и МВД. Их слабость - в отсутствии единого центра управления и невыполнении уже принятых решений. Полноценно противостоять мятежу они не могут, у них связаны руки. Власть, конечно, сама виновата в своих бедах, но главная проблема Украины сейчас не во власти. Главная проблема Украины в том, что мы вообще не имеем политически организованной, структурированной, влиятельной и в то же время здоровой общественной консервативной силы. Ведь на самом деле не имеем общественной группы, на которую могла бы опереться эта консервативная сила. У нас нет сейчас критической массы людей, которую называют «средним классом», потому что это прежде всего социально-экономическое понятие, продукт не революции, а эволюции, развития.
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