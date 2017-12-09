Березовец: лучшим выходом из нынешней ситуации для всех была бы депортация Саакашвили в Евросоюз

Как политику и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по-человечески можно посочувствовать. Как президент он смог совершить практически невозможное – вытянуть Грузию из состояния постсоветской республики, пережившей войну, и провести со своей командой во главе с Бендукидзе впечатляющие реформы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный политтехнолог Тарас Березовец.
По его словам, затем реформатор растерял свое президентское наследие, он рискнул всем для политика своего уровня и начал карьеру с «чисто о листа» в чужой стране. Начало его работы в Украине было встречено всеобщим ликованием и оптимизмом, но затем не произошло ничего из того, что Михаил декларировал для Одессы. И винить ему, кроме себя, по сути некого. Далее он стал инструментом в войне олигархов против правительства Арсения Яценюка и не остановился, начав войну не против власти Порошенко, а против страны, раздавая иностранным СМИ интервью, где Украина представала страной-парией.
Тарас Березове пишет, что человек многих амбиций и талантов сегодня остался в одиночестве, оставленный олигархами, оплачивавшими его нападки на Яценюка, беглыми политиками из «семьи Януковича», брошенный своими верными союзниками, совсем недавно стоявшими с ним на одной сцене. Несмотря на все это, он в свое время сделал много полезного и для Грузии, и для Украины. Главное, что нынешняя ситуация дает ему все шансы по-новому посмотреть на свое недавнее окружением переосмыслить ошибки. В конце концов, ставить на нем крест было бы большой ошибкой.