Блогер: Саакашвили «упакуют» в браслет и отправят домой – в Грузию

В задержании опального оппозиционера, лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили порадовали две вещи. Первая – предсказуемость. Михо взяли без шума, на какой-то левой квартире. В шутку можно было предположить, что на той квартире Михо оказался, потому что стремглав бежал из-под Верховной Рады от нового штурма полицией «Михомайдана», но на самом деле все гораздо проще. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.
Он отмечает, что сам не раз писал, что революционерить Михо способен только из шикарных апартаментов с хорошей кухней и сладкой барышней под боком. Вот полиция и дождалась пока клиент решил навестить барышню и взяла клиента, а многие говорили, что силовики будут штурмом брать «Михомайдан», разгонять и бить митингующих. На самом деле никому не нужно это «мясное шоу». Надо было только подождать – клиент к тепленькой кровати сам поползет.
Блогер подчеркивает, второе, что поразило – нехилый троллинг от прокуратуры. «Стороне обвинения будет применена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета». После этой цитаты прокуратуры остается лишь вспомнить, где у Михо дом. Из этого следует, что Саакашвили «упакуют» в браслет и отправят домой – в Грузию.