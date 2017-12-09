Время насмешек и селфи закончилось – теперь Саакашвили остается уповать только на себя

Саакашвили и его ситуативные союзники открыто высмеивали Генпрокуратуру и СБУ эти четверо суток, рассказывая, что теперь и у них есть свой автозак, который они смогли отобрать у силовиков. Как передает replyua.net, об этом своем блоге пишет украинская блогер и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева.
Она отмечает, что сегодня Саакашвили убегает от допроса и повестки. Завтра – кто угодно может повторить фокус с молодчиками на бусике спецназа. Послезавтра этому государству окончательная крышка и в нем будут бродить лишь неандертальцы. Журналист отмечает, что Саакашвили был символом грузинских реформ два года назад. Сейчас это нарушитель государственной границы, беглец и предатель поверивших ему украинцев.
По словам еще одной журналистки Ольги Лень, в ситуации с Саакашвили выглядит поразительно, что за время его ареста к Аскольдовому переулку не подтянулись политики. Только одного Деревянко было видно. Во время пересечения границы и начала акций под Радой Саакашвили окружало около сотни политиков. Во время первой попытки задержания подтянулось с десяток депутатов. Сейчас вокруг Михаила пустота. Действия власти все предпочитают осуждать на расстоянии от Саакашвили. «Я даже не припомню подобного случая, когда политический лидер, оказавшись в такой ситуации, был в одиночестве», – резюмировала журналист.