Блогер: пока триллион Дональда Трампа не дойдет до десятников, кино не будет

Сейчас самое время для сторонников Саакашвили проверить, как работает старая добрая пословица о том, что друг познается в беде. Самое время проявить волю и решительность. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский блогр Сергей Марченко.
По его словам, политика – грязное дело и пока Михеил Саакашвили был на коне и с кучей денег, политики обнимались с ним, делали совместные селфи, выступали на митингах с пламенной речью, но как только Михо был арестован в сырой, промозглой палатке, все они проявили озабоченность и отошли в сторону.
Сергей Марченко отмечает, что Михеилу Саакашвили неоткуда ждать поддержки, кроме как от народа. Его сторонники не должны подвести. Безусловно, каждый порядочный человек не только декларирует свои ценности, но и готов сражаться за них. Сегодня именно такой день – в решительной схватке с «барыжным» режимом ничто не должно помешать: на работу идти не надо, снегом не замело, даже потеплело, но что-то подсказывает, что пока триллион Дональда Трампа не дойдет до десятников, кино не будет.