Журналист: тем, кто под шумок поспешил заявить о несостоятельности украинских силовиков, коварстве Авакова – пламенный привет

Как передает replyua.net, история с задержанием Саакашвили идет по весьма прогнозируемо сценарию, который стал очевидным еще с прорыва Саакашвили украино-польской границы, когда на пограничников посыпались тонны упреков в том, что те смогли удержать на границе безоружного человека, дав попасть в Украину преступникам.
По словам, украинского журналиста Алексей Панича, разгадка событий с прорывом Саакашвили получила свое объяснение на этой недели, когда сначала клиента задержали, но не очень сильно противились его побегу из-под стражи. Потом неожиданно обнаружили, что периметром лагеря под Верховной Радой такой барин себя ограничивать не будет, ведь в палатке реально жить такой гражданин не привык. Вот по-тихому задержали Саакашвили во второй раз, но теперь мера пресечения будет определяться уже с учетом события 5 декабря.
«Тем, кто под шумок поспешил заявить о несостоятельности украинских силовиков, коварстве Авакова – пламенный привет, комментируйте еще. Гуманные прокуроры будут просить домашний арест с браслетом. Если так и присудят, гуманные силовики будут терпеливо ждать, пока неугомонный клиент нарушит режим домашнего ареста», – резюмировал блогер.