Блогер: побег Саакашвили – это будет «зеленый свет» для Моторол и Гиви, для редутов и «Торнадо», для диверсантов в столице



Самая интересная интрига этих выходных – как будут выбирать меру пресечения Саакашвили. Нельзя исключать повторения перформанса молодчиков Кохановского в Святошинском суде или даже гранаты, как в Никополе, ради «борьбы с «барыгами». Уже вовсю пошли разговоры о «политических репрессиях», но об этом может говорить только тот, кто не ходил на суды 2011-2013, когда тогдашнюю оппозицию обезглавливали серией надуманных дел. Тем не менее, та же Тимошенко регулярно ходила на допросы в ГПУ, посещала судебные заседания, села в автозак без скачков соратников на крыше и мордобоя. Как



По ее словам, умением держать удар в трудные времена – Тимошенко и обеспечила себе 20 лет бесперебойной карьеры в высших эшелонах власти. Мало того адвокаты Тимошенко никогда не убегали от повесток и вели себя как джентльмены относительно амбициозной прокурора Фроловой. Валентина Теличенко – представитель Луценко и Тимошенко никогда не переходила границу личных обид даже по Кузьмине во всех вопросах – вела себя подчеркнуто профессионально. Это позволило получить решения в ЕСПЧ о политически мотивированных приговорах.



Блогер отмечает, если же сегодня «Миши волю» обернется побегами, погромами в судах и кощунством – это будет «зеленый свет» для Моторол и Гиви, для редутов и «Торнадо», для диверсантов. Одним словом – приезжайте в

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Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине Самая интересная интрига этих выходных – как будут выбирать меру пресечения Саакашвили. Нельзя исключать повторения перформанса молодчиков Кохановского в Святошинском суде или даже гранаты, как в Никополе, ради «борьбы с «барыгами». Уже вовсю пошли разговоры о «политических репрессиях», но об этом может говорить только тот, кто не ходил на суды 2011-2013, когда тогдашнюю оппозицию обезглавливали серией надуманных дел. Тем не менее, та же Тимошенко регулярно ходила на допросы в ГПУ, посещала судебные заседания, села в автозак без скачков соратников на крыше и мордобоя. Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая канали Эспресо Марина Данилюк-Ярмолаева.По ее словам, умением держать удар в трудные времена – Тимошенко и обеспечила себе 20 лет бесперебойной карьеры в высших эшелонах власти. Мало того адвокаты Тимошенко никогда не убегали от повесток и вели себя как джентльмены относительно амбициозной прокурора Фроловой. Валентина Теличенко – представитель Луценко и Тимошенко никогда не переходила границу личных обид даже по Кузьмине во всех вопросах – вела себя подчеркнуто профессионально. Это позволило получить решения в ЕСПЧ о политически мотивированных приговорах.Блогер отмечает, если же сегодня «Миши волю» обернется побегами, погромами в судах и кощунством – это будет «зеленый свет» для Моторол и Гиви, для редутов и «Торнадо», для диверсантов. Одним словом – приезжайте в Киев и делайте все, что хотите. Власть же боится дать по рукам.