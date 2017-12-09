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Медушевская: я не желаю видеть свою Украину с президентом Тимошенко, премьером Саакашвили, спикером парламента Соболевым

Медушевская: я не желаю видеть свою Украину с президентом Тимошенко, премьером Саакашвили, спикером парламента Соболевым
Как передает replyua.net, популярная украинская телеведущая и журналистка Ирина Медушевская в своем блоге пишет о том, что пятничным вечером она закончила анализ политшоу на наших украинских телеканалах. По словам Медушевской, она сознательно проанализировала три более-менее проукраинских телеканала «Эспрессо» «1+1», «ZIK», которые, по крайней мере, открыто не поддерживают Кремль, как это делает NewsOne.

Блогер отмечает, такие разные, казалось бы, на первый взгляд, телеканалы, а власть повалить требуют немедленно в едином порыве. Обиженный Роман Бессмертный, сильно обиженный, да так, что Конституцию призывает менять в воюющей стране, всегда в тренде и в модной одежде Билецкий, со стотысячным войском, готовым к перевороту, иезуитская Сыроид, прямое включение Сакварелидзе с призывами «Киев, вставай!».

По словам Медушевской, итог очень простой – власть эта действительно привыкла наступать на чужие грабли, но эта власть единственная, кто помнит о войне и о сохранении целостности государства Украины. «Я не желаю видеть свою Украину с президентом Тимошенко, премьером Саакашвили, спикером парламента Соболевым, генпрокурором Сакварелидзе, министром МВД Семенченко и министром иностранных дел Лещенко», – написала блогер. Она отмечает, что люди никак не могут понять, что коррупция – это следствие, а не причина, нельзя же постоянно вести борьбу с тенью.
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