Журналист: «Надеюсь, что первым человеком, который навестит Саакашвили, будет Березенко»

Евгений Кузьменко, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал задержание Михаила Саакашвили, бывшего главы Одесской области, информирует replyua.net.
«Я, кстати, тешу себя надеждой, что первым проведать Саакашвили в изолятор приедет мсье Сергей Березенко из парламентской фракции Блока Петра Порошенко. Ну, тот самый, за которого подлый наймит Кремля и беспринципный содержанец олигарха Курченко столь истово топил на выборах в округе по Чернигову в июле 2015 года», - пишет Кузьменко. Журналист также отметил, что, возможно, Березенко навестит Саакашвили и принесет ему пакет с хачапури. «Ну, хоть пакет хачапури пускай принесет, что ли, барыга. Черновецкий бы под изолятором спел, а что ж ученик? Долг платежом красен», - добавил Кузьменко.
Напомним, что Саакашвили был задержан вечером 8 декабря, о чем сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. «В соответствии с постановлением о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещён в изолятор временного содержания», - заявил генпрокурор.