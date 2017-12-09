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Журналист: «Надеюсь, что первым человеком, который навестит Саакашвили, будет Березенко»

Журналист: «Надеюсь, что первым человеком, который навестит Саакашвили, будет Березенко»
Евгений Кузьменко, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал задержание Михаила Саакашвили, бывшего главы Одесской области, информирует replyua.net.

«Я, кстати, тешу себя надеждой, что первым проведать Саакашвили в изолятор приедет мсье Сергей Березенко из парламентской фракции Блока Петра Порошенко. Ну, тот самый, за которого подлый наймит Кремля и беспринципный содержанец олигарха Курченко столь истово топил на выборах в округе по Чернигову в июле 2015 года», - пишет Кузьменко. Журналист также отметил, что, возможно, Березенко навестит Саакашвили и принесет ему пакет с хачапури. «Ну, хоть пакет хачапури пускай принесет, что ли, барыга. Черновецкий бы под изолятором спел, а что ж ученик? Долг платежом красен», - добавил Кузьменко.

Напомним, что Саакашвили был задержан вечером 8 декабря, о чем сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. «В соответствии с постановлением о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещён в изолятор временного содержания», - заявил генпрокурор.
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