Блогер: сегодняшний обыск в Минюсте больше напоминал налет гопоты на ларек с пивасиком

Вполне логичной кажется работа детективов НАБУ, которые, получив оперативную информацию об уничтожении документов, имея на руках судебное решение, пришли заранее, до начала рабочего дня в Министерство юстиции, дождались, когда придут ответственные лица, представились, предъявили судебное решение, и в присутствии уполномоченного лица Минюста начали обыск и изъятие документов, по процедуре, с подписями обеих сторон на протоколе. Такие изъятые документы потом стали бы основательным доказательством в суде. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, на самом же деле мы имеем немного другую картину – какие-то люди прибегают в Минюст до начала рабочего дня, воруют ключи в уборщицы, воруют какие-то документы. Затем, после скандала в СМИ, предъявляют какое-то решение суда двухнедельной давности на совершение иных процессуальных действий. Затем предъявляют какое-то видео с корзиной бумажек, которые якобы являются документами. «Это для кого «фокус» вообще? Таких «документов» можно тонами нагрести у любого офисного работника», – написал блогер.
Он отмечает, что после такого «налета» создается впечатление, что это какая-то гопота в туфлях под спортивные штаны и полосатые кепки Adidas перепутала ларек с пивасиком с Минюстом. А главное, что изъяты «документы», даже, если там действительно документы, после такого исключения превращаются в никому не нужные бумажки, которые не будут иметь никакого значения в качестве доказательств.