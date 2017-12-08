Блогер: есть дисциплины, где России нет равных, поэтому нельзя ее лишать участия в Олимпиаде-2018

Как сообщал replyua.net, сборную России отстранили от участия в Олимпиаде-2018. Исключение будет сделано лишь для нескольких российских спортсменов, что не обвинены в употреблении допинга. Они смогут принять участие в соревнованиях при этом без какой-либо национальной символики, выступая только лишь под флагом Олимпиады.
По словам украинского блогера, неправильное решение принял Международный олимпийский комитет, потому что нужно быть честными хотя бы по отношению к себе и признать, что есть дисциплины, в которых россиянам в мире нет равных и ближайшее время никто их оттуда не сдвинет. «Взять, к примеру, классическое вранье. «Крым был не наш, а стал наш. И никого там не было. Сначала. А потом они выполняли приказ». Или художественное вранье. «Мы помогаем братскому народу Украины избавиться от гнета Киевской хунты», - написал блогер.
Он отмечает, что Россия всегда была фаворитом в командных видах спорта. Массовое зомбирование с препятствиями для критического восприятия. Какой замечательный комбинационный стиль. Смотришь на Соловьева и понимаешь, сколько пота пролито на тренировках: до кровавых мозолей на языке и что, придется закрыть ему натруженный рот только потому, что кто-то в МОК не любит русских.