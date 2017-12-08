Теперь зависит только от Сытника, воспользуется ли Украина опытом других стран, где было создано НАБУ, или нет

Как информирует replyua.net, в ночь со среды на четверг Украина была близка к появлению больших проблем, после того как парламентские лидеры Блока Петра Порошенко и «Народного фронта» зарегистрировали в Верховной Раде проект закона об упрощении процедуры отставки директора Национального антикоррупционного бюро.
По словам украинского политолога Алексея Голобуцкого, он не зря воздержался от агитации за законопроект Герасимова-Бурбака, потому что имел твердое убеждение, что Украине необходимо результативное и независимое НАБУ, как и прокуратура, в том числе. Политолог отмечает, что с другой стороны, это заставило его перечитать закон о НАБУ, где действительно мало механизмов сдерживания. «В мире я насчитал 45 стран, где созданы антикоррупционные органы и, если не брать во внимание экзотическую Папуа Новую Гвинею, или Бурунди, то в европейских странах такие органы все же контролируют», – отметил Голобуцкий. По его словам, к примеру, в Словении Комиссия по предотвращению коррупции создается президентом и ее председатель, как и члены могут быть сняты с должности досрочно по решению президента. В Великобритании Управление по вопросам мошенничества, которое подотчетное Генеральному прокурору. В Польше Центральное Бюро Антикоррупционное, которое подотчетное даже не президенту, а премьер-министру республики Польша.
«Я не предлагаю подчинять НАБУ генпрокурору, премьеру или президенту, но могу прогнозировать, что, чем больше ошибок будет делать Артем Сытник, тем больше украинцы будут рассуждать о европейском опыте», – отметил Алексей Голобуцкий. Он добавляет, что некоторые вещи Сытнику следует делать менее эмоционально. Например, если парламент принял решение пригласить руководителей НАБУ и САП, то надо спокойно объяснить причину, по которой невозможно прибыть в Раду, а не хамить, что это прихоть Юрия Луценко. Потому что это решение парламента и его надо уважать в парламентско-президентской республике.