Политолог: решение Венецианской комиссии по Закону «Об образовании» не стало неожиданностью для Украины

Как информирует replyua.net, Венецианская комиссия приняла аргументацию украинской стороны относительно языковой статьи Закона «Об образовании», но рекомендовала Украине «продлить» переходный период для имплементации языковой статьи дольше, чем до 2020 года.
Как отметил в своем блоге украинский политолог Алексей Голобуцкий, такое решение Венецианской комиссии не выглядит неожиданным, учитывая, что языковая статья, если оценивать объективно и с учетом реалий, в частности совсем не украиноязычных Закарпатья, Понизья, Слобожанщины, довольно беззубая и уж точно не принудительная. Она действительно гипертолерантна к посягательству на основы национальной безопасности – ни в одном государстве Европы, включая многоязычные, образовательные законы не являются до такой степени требовательными на знание и применение государственного языка.
Политолог отмечает, что с другой стороны, это как раз тот случай, когда власть ожидает от громад ответственности и активной позиции. Закон никак и ничем не может помешать четкому и однозначному требованию жителей тергромад ввести государственный язык обучения. Государство никого не будет заставлять и силовать, но громада имеет все полномочия, чтобы максимально активно ассимилировать в украинское пространство меньшинства.