Блогер: нужно признать, без Тимошенко и Саакашвили наша экосистема обречена на медленную и мучительную смерть

Какими бы авантюристами и предателями украинцев ни были Саакашвили и Тимошенко, нужно признать, что без таких персонажей наша экосистема обречена на медленную и мучительную смерть. Их методы отвратительны, они лжецы и манипуляторы, они авантюристы и популисты, но только эти люди способны бить власть. Обыватель инфантилен и пассивен, он не может дать вот так откровенно власти сказать все, что о ней думает. А эти могут. Причем могут загнать власть в угол вообще ни за что, просто так, чтобы жизнь медом не казалась. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Алексей Заводюк.
Он отмечает, что правды ради нужно признать, что большинство украинцев никак не могут повлиять на власть – все эти горячие линии, письма в Фейсбуке, личные приемы граждан, общественные движения и советы власти, как комариный укус, они не оказывает на власть такого волшебного воздействия, как деятельность персонажей вроде Михо.
«В нашей экосистеме обязательно должны быть такие люди, как Тимошенко и Саакашвили. И не только сейчас, а всегда. Чтобы наше украинское болото окончательно не покрылось плесенью его нужно раскачивать и пинать под зад. Иначе болото подохнет», – отметил Заводюк. Он добавляет, что не так уж и важно, устраивал Саакашвили шоу на деньги Курченко или ради собственной выгоды – дорваться любой ценой к власти. Даже если и брал, то почти 100%, что Михо «кинет» Курченко, потому что, во-первых, Саакашвили привык «кидать» своих партнеров, а, во-вторых, таких как Курченко тоже нужно, как и власть, держать в тонусе.