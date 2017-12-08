Журналист: эти люди верят в бумажки, которые написала им тетя Юля и проголосовал парламент, на котором клейма негде ставить

Народ, который верит в то, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли спасет их от грабежа будет очень сильно разочарован. Если в стране нет закона и власти, если в стране бардак, народ будут грабить с любым законом и любым мораторием. Как передает replyua.net, об этом у себя в Facebook пишет популярный в Украине блогер и журналист Алексей Заводюк.
По его словам, вместо того, чтобы все силы направить на строительство своего государства, люди доверяют популистам-политикам. «Эти люди верят в бумажки, которые написала им тетя Юля и проголосовал парламент, на котором клейма негде ставить», – отметил блогер. Он добавляет, самое смешное делать из себя умных, когда смотреть очередной политическое ток-шоу, заявляя, что Будапештский меморандум нас чему-то научил. На самом деле, ничему он нас не научил, раз верим в сказки, в которые уже не верит весь цивилизованный мир.
Напеним, Верховная Рада Украины не рискнула проводить одну из реформ, которая проведена во всех странах Евросоюза и которую требует от Украины МВФ в рамках сотрудничества. Речь идет о земельной реформе. Политики наотрез отказываются обрывать свои бизнес-интересы, продолжая настаивать на том, что Украина еще не готова к свободному рынку земли.