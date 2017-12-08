Блогер: война на Донбассе уже закончилась, она перешла в политическую и экономическую плоскость

Активных боевых действий уже давно нет, поэтому, когда кто-то твердит, что у нас «четвкртый год война» - то он сильно грешит против реального положения дел. Война уже некоторое время как закончилась, перетекла в стадию перестрелок вдоль линии разграничения. Нет массовых столкновений, перехода из рук в руки крупных населенных пунктов, а количество и масштаб обстрелов уже далеко не те, что были даже в начале 2016 года. Это уже не война образца 2014-2015 годов. Путин не перестал бредить Украиной, просто он полностью решил сосредоточиться на развале Украины изнутри и то, что происходит в эти дни столице – яркое тому подтверждение. Перестрелок иногда даже яростных. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер, ветеран АТО Макс Колесников.
Он подчеркивает, что градус конфликта с Россией совсем не снизился. Просто его военная фаза закончилась, и перешла в политическую и экономическую плоскость. Блогер отмечает, общество право, когда фокусируется на развитии. Это не означает, что можно забыть об армии и ее моральной поддержке, что можно игнорировать потери на линии разграничения. Это обозначает, что нужно требовать от власти больших темпов в экономике и развитии политических институтов.
Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения давно уже перезрело, а лоббирование преференций для «своих» компаний при госзакупках под предлогом того же обеспечения армии отечественными производителями – категорически не приемлемо, что Бюро расследований надо таки создавать, а состав ЦВК менять, в конце концов.