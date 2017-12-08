Журналист: Тимошенко и Саакашвили это такие же «политические приспособленцы» как Ленин и Троцкий

Россия отказалась от сценария военным путем удержать Донбасс и давить на Украину, решив использовать для этого тот же метод, который немцы применяли в самой России 100 лет назад. Они пытаются развалить Украину изнутри. Здесь нет ничего сверхнового, это не изобретение российской пропаганды, это логика войны, а они воюют с нами. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист Алексей Заводюк.
«Тимошенко и Саакашвили это такие же «политические приспособленцы» как Ленин и Троцкий. Только исторический калибр у них намного меньше, а повадки те же. Они также способны взять деньги хоть в Курченко, хоть в Путина. Все ради власти. И власть совета власти. И жизнь совета власти», – написал блогер. Он отмечает, что украинцы должны задать сами себе простой вопрос, зачем устраивать революцию, переворот и импичмент за полтора года до президентских выборов? А затем, что нет у Саакашвили никаких шансов стать президентом и в партии его кандидатов имеется. Потому что, если бы в Саакашвили была бы партия и был бы реальный кандидат с шансами на победу, он сейчас не майданил бы, а разворачивал предвыборные штабы на президентские и парламентские выборы. Аналогичная ситуация и у Тимошенко. Ее антирейтинг делает ее президентские перспективы крайне туманным. Тимошенко не желает более зависеть от волеизъявления, крайне непредсказуемого электората. Она хорошо умеет манипулировать толпой, но крайне неубедительно выглядит перед взрослой и думающей аудиторией. Но в Юлии вариантов больше, чем в Михо. Она раскладывает яйца в 2 корзины: готовится к выборам, но не прочь прийти к власти обходными способами.
По словом Алексея Заводюка, то, что эти политики делают, конечно же зло, но это никак себя не оправдывает Порошенко и его горе-коалицию. Именно они своей слабостью толкают Украину к очередной национальной катастрофе. В сложившейся ситуации, когда с одной стороны импотентная, слабая и презираемая народом власть, а с другой стороны, мракобесы, готовые превратить страну в руину, ради своих наркотических иллюзий, открывается окно возможностей для думающей, ответственной и дисциплинированной части общества. Если эта часть общества сумеет быстро организоваться и предложить народу качественную альтернативу – она сможет стать третьей здоровой силой, способной дать стране новое будущее, но речь здесь не о Вакарчуке, который есть ни что иное, как еще один воздушный шарик, надутый иллюзиями народа о добром волшебнике.