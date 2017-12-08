Блогер: «хунта» заигралась в кота Леопольда. Надо это прекращать

Как передает replyua.net, в сводках полицейских все чаще можно встретить случаи, когда сред белого дня похищают граждан, угрожают кому-то ножом или пистолетом. Все это перестает вызывать у кого-то гневную реакцию, ведь это становится вполне обыденным.
Как пишет в своем блогет украинский блогер Сергей Марченко, средь белого дня, могут выкрасть любого из нас. Когда в стране нет никакого закона, в безопасности себя не чувствует никто. Сейчас кто угодно, от особо опасных преступников до голодранцев, недавно выкравших ребенка, уверены в полной безнаказанности.
Блогер отмечает, что в новостях люди видят, как Парасюк с ноги вваливает полицейскому, а потом еще дает оплеуху вдогонку, Саакашвили прорывается через границу, а потом рассекает по центру столицы без паспорта, да еще и находясь в розыске, Соболев бьет недостаточно революционенного мужика. И везде затюканные беспомощные полицейские, которые стоят, потупив в землю глаза, исполняя функцию забора или ограждения. «Еще немного и этих правоохранителей будут бить не только депутаты, но и алкоголики под парадным. Нам нужны такие правоохранители? Кого они смогут защитить? Мне кажется, «хунта» заигралась в кота Леопольда. Надо это прекращать», – резюмировал Марченко.