Дипломат: пока не заработает на полную мощность НАБУ, так и будем жить в королевстве кривых зеркал с названием «Украина»

Как передает replyua.net, известный украинский дипломат Вадим Трюхан в своем блоге пишет о том, что практически в каждом голливудском боевике легко можно найти эпизод, в котором «мудрый» преступник советует молодым преступникам, у которых много азарта, но нет опыта, не покупать сразу после грабежа банка или другого подобного преступления дорогие авто, одежду и тому подобное. Наши нардепы и другие высокопоставленные политики и государственные чиновники видимо не смотрят голливудских боевиков.
По словам Трюхана, наши чиновники при мизерных, на самом деле, зарплатах, позволяют себе ежедневно хвастаться публично и дорогущими машинами, и часами, и обувью и много еще чем, не стыдясь показывать все «наворованное» на камеры, после чего ехать на дорогих авто к избирателям и рассказывать, какая же плохая жизнь в Украине и про геноцид украинцев.
Блогер отмечает, отсюда простой вывод – пока в Украине не заработает на полную мощность НАБУ и не будет создан полноценный независимый Антикоррупционный суд, так и будем жить в королевстве кривых зеркал с названием «Украина», как бы это ни прискорбно было констатировать.