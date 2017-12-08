Кто из новых кандидатов в президенты составит конкуренцию Порошенко и Тимошенко?

Как передает replyua.net, подходит к концу 2017-й год и следующий 2018-й фактически ознаменует собой старт президентской компании в Украине. Всем хорошо известный потенциальные кандидаты в президенты, которые уже давно у власти, в политике – это и Порошенко, и Тимошенко, но, как показали недавние соцопросы, люди довольно неплохо реагируют на новые лица.
Как отметил в своем блоге украинский блогер Павел Себастьянович, выбор у нас невелик. Если смотреть на абсолютно новых и не политиков – то это Зеленский и Вакарчук. Если на депутатов – это еврооптимисты Наем, Залищук, Лещенко, если решатся. Из партии «Самопомочь» – Сыроед, Березюк, Садовой, опять-таки, если решатся. Из самостоятельных – Береза, Чумак. Из новых и активных – Чаплыга и Стеценко.
Блогер отметил, что, если мы рассмотрим каждого в отдельности, то шанса на победу нет ни у кого. Ну, разве что у Вакарчука и Зеленского – оба известные и нетоксичные, есть шанс победить, а вот остальным нужно объединиться и выдвинуть одного для победы, но нужно иметь ввиду, что выборы могут переноситься, и сначала могут быть парламентские, поэтому команда, поддерживающая этого кандидата, должна быть готова выдвинуть парламентский состав.