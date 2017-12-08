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СпецтемаАлександр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии

Блогер: Саакашвили – это лишь один из составляющих организованной борьбы Кремля против Украины

Блогер: Саакашвили – это лишь один из составляющих организованной борьбы Кремля против Украины
«История Саакашвили» на самом деле не совсем о Саакашвили, он в ней маленький смешной нюанс. Это история о том, как под прикрытием «борьбы с коррупцией» Кремль хочет разрушить Украину изнутри. Ставка на агрессию, внутренний раздор и на бунт. Нашими руками Кремль хочет разрушить наше же государство, а «борьба с коррупцией» – это всего лишь инструмент, который помогает стравливать общество на власть. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.

Он отмечает, что при этом проблема коррупции в Украине действительно серьезная, но ее решение «борцов с коррупцией» не интересует, их интересует медийная и информационная истерика и информационные атаки людей, принимающих решения или влияющие на их принятие. Именно поэтому практически никто не видел сюжетов о коррупции, скажем, того же мэра Львова Андрея Садового, но видили манипуляции о людях, принимающих решения. Именно поэтому никто не вспомнит результаты «расследования» Лещенко. Его ведь не интересовали результаты и посадка кого-то, его интересовал информационный шум.

«Именно поэтому меня не интересует с кем спит Лещенко и какая площадь его квартиры, но меня интересует, кто и за что платил Лещенко сотни тысяч долларов? И его друзьям также. Именно поэтому, я сейчас противостою Сытнику, ибо целью Сытника и государственного органа, который он к несчастью возглавляет, тоже является не борьба с коррупцией, что видно по результатам работы НАБУ. Целью сегодняшнего НАБУ является информационная борьба против власти, целевая дискредитация БПП, Народного фронта и Петра Порошенко – лично», – резюмировал блогер.
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