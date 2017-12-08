Журналистка: мораторий на продажу земли – потому что рисковать рейтингами не готов никто, а народ пусть подождет, не обнищает

Как передает replyua.net, уже больше 15 лет мы наблюдаем в Украине танцы на теме «святая украинская земля не товар». Ежегодный мораторий на продажу сельскохозяйственной земли – лакмусовая бумажка, как примитивная борьба за рейтинги до выборов, противоречит любому рыночному смыслу. При этом даже самый малообразованный экономист или финансист скажет, что рынок земли откроет небывалые пополнения в казну государства и слово «прорыв» можно будет использовать не только для популизма во время пересечения Саакашвили границы, а для сферы украинской экономики.
По словам украинской журналистки марины Данилюк-Ярмолаевой, еще в понедельник хедлайнерами темы «нет воровства украинкой бесценной земли» выступили Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. Юлия и Юрий в унисон, словно мантру начали повторять, что земля – это не товар, нельзя ее отбирать у селян. При этом в декларациях обоих есть земля. Они знают ее настоящую цену и как обмануть тех, кто сидит по ту сторону телевизора.
«У меня тоже есть небольшой участок земли и я не собираюсь сажать там на 5 гектарах ненужного картофеля и упиваться, что это святая земля, хотя по сути каждому хватит и пару метров для могилы. Земля – обычный товар. Просто для ее продажи нужны деятели правосудия и земельная реформа», – отметила журналистка.