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Ветеран АТО: «Киборги» – это фильм о нас с вами, нашей войне

Ветеран АТО: «Киборги» – это фильм о нас с вами, нашей войне
Как передает replyua.net, своими впечатлениями от просмотра, вышедшего в кинопрокат фильма «Киборги» поделился в сети ветеран АТО, предприниматель Макс Колесников. Он пишет, что он не был в ДАПе, но, тем не менее, служил в одной батарее с дедом из Полтавской области, который пошел служить после того, как в армию ушел добровольцем его сын. Хотя и был сам против Майдана.

Экс-боец АТО вспоминает, что служил также в одной бригаде с мужиком из Львова, у которого трое братьев погибли, воюя в «Правом секторе», и он тоже пошел воевать, чтобы мстить за них. Также на фронте услышал историю бывшего охранника, жившего в Донецке, которого схватили и пытали «дэнээровцы», держали его в рабах на рытье окопов и могил, и угрожали расстрелом и заставляли рыть себе же могилу. Он сбежал и пошел мстить, воевал, и был ранен, и возвращался, чтобы мстить дальше. Макс Колесников вспоминает, что познакомился также с молодым парнем, прошедшим Пески в самые жаркие месяцы 2014, и сохранившим максимализм, непреклонность и заряд бескомпромиссности и в котором война раскрыла талант публициста.

Блогер рассказывает, что служил с потомственным военным, чей отец прошел Афганистан и чей брат – кадровый офицер-десантник в 95-й. Сам он вернулся в армию с началом войны, хотя много лет занимался гражданской работой. «В общем, я знаю как-то очень много людей, с которых писались или могли быть написаны образы героев «Киборгов». Поэтому мне этот фильм показался настоящим и стоящим. Да, там есть огрехи, но все-таки это хороший фильм о нас и нашей войне», – резюмировал ветеран.
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