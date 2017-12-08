Блогер: сбылась мечта детства – теперь у Соболева полностью развязаны руки

Новость о том, что Рада уволила Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета вызвала бурное обсуждение в сети. При этом, чтобы остудить пыл украинцев важно понимать, что у Соболева никто не отбирает неприкосновенность, мандат, никто его не выгоняет из фракции и комитета. Он и дальше работать в антикоррупционном комитете. Причем даже с выгодной позиции – участвовать в редутах, подрабатывать аниматором в магазине «Рошен» ради фидбэков в соцсетях «я ем торты Рошен и мне нравится», тусоваться в грузинских палатках – можно теперь без всякой ответственности для имиджа комитета, который возглавлял ранее. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, это же ни для кого не секрет, что ряд проблем САП и НАБУ возникли как раз из-за неспособности Соболева наладить работу в своем пестром комитете, где каждый член просто томик энциклопедии по коррупции. Если агенты НАБУ провели неплохую работу с Пимаховой и Розенблатом, но их легальность под вопросом – это вызов для председателя комитета, как менеджера.
«Помоги антикоррупционным органам в их нелегкой работе, докажи свою крутость не сомнительным бромансом с Семенченко, а помощью Сытнику и Холодницкому», – написала блогер. Она отмечает, что теперь Егору в качестве просто члена комитета даже лучше «песочить» «барыг и олигархов». Оскорбленных любят. Им верят.