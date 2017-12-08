Блогер: в последнее время в Украине действительно много не фейковой «зрады», а реальной измены

Вчера Верховная Рада проголосовали два ужасных закона. Первый – по мораторию продажи или покупки земли. В этом плане мы остаемся на уровне самых отсталых стран и то их уже осталось всего несколько. Еще один непонятный закон, который лоббировали радикалы Ляшка – по закупкам. Теперь у нас вполне себе может появится группа привилегированных игроков, которые будут играть на рынке по другим правилам, легко пройдя несложную процедуру. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Екатерина Золотарева.
По ее словам, отдельная зрада по «Нафтогазу». Его внезапно объявили монополистом ибо грядет так называемая монетизация на уровне поставщика, фейковая монетизация. И «Нафтогаз» обязан продавать газ посредникам по заниженной цене. Минфин своими руками открывает дыру.
Блогер отмечает, что есть и хорошие новости. Хорошие сравнительно убийственных, конечно же. Например, после полученной очень серьезной взбучки от наших западных партнеров, таки додумались завернуть убийственный закон о НАБУ. Ну, и Соболева сняли, теперь он наконец-то перестанет блокировать собственный комитет и он наконец-то заработает.