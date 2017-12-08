Экономист назвал первоочередную задачу для Украины

Джонатан Портес, известный британский экономист, заявил о том, что первоочередной задачей для Украины является решение структурных экономических проблем, передает replyua.net со ссылкой на Апостроф.
«Как я сказал, приоритетом для Украины должно быть решение структурных экономических проблем, чтобы экономика могла расти. Если Украина это сделает, в будущем она может стать более привлекательной для мигрантов из других стран», - заявил Портес. По его словам, Украина относится к тем странам, которым не нужно волноваться из-за миграционной политики, и в настоящий момент украинские власти должны позаботиться о том, чтобы сделать привлекательной и здоровой экономику страны.
Портес подчеркнул, что, когда это случится, тогда вырастет и иммиграция, и в этом случае властям не придется волноваться о том, что в Украину начнут приезжать мигранты – на рынке труда можно будет успешно интегрироваться. Но для начала нужно сделать Украину местом, куда люди хотят приехать и работать – это основной вызов», - добавил экономист.