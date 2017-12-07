Политолог: политики, поддержавшие «прорыв» Саакашвили на границе, обречены на крах своей политической карьеры

Политики, поддержавшие «прорыв» Михеила Саакашвили на западной границе Украины, а затем – и акции от 17 октября, выходящие за пределы первоначально озвученных трех требований, понимали деструктивность намерений, а также то, за какие «нечестные деньги» эти активности могут осуществляться. То, что не бесплатно все эти представления – так уж точно было понятно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Олеся Яхно-Белковская.
Она отмечает, что одним из таких политиков, которые решили обхитрить не только власть, но и своих сторонников был Егор Соболев. Все мы помним флаг на его плечах вместо верхней одежды, который он одевал довольно часто без повода, откровенно наплевав на то, что это символ Украины. И при всех плюсах, и минусах работы Соболева, за весь период его главенствования в комитете все-таки, сознательное активное участие в акциях, вопросы платности, которой возникали изначально, стало решающим фактором в его отстранении.
«В целом, Соболев довольно часто занимал субъективную позицию по ряду ситуаций, тем самым, ставя под сомнение свою объективность как главы комитета в тех вопросах, где она должны была быть», – резюмировала Олеся Яхно-Белковская.