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Если на квартиру Лещенко сбрасывается начальница, а на вещи Залищук – брат, то, когда они придут к власти, бабушка купит им дом в Конче-Заспе

Если на квартиру Лещенко сбрасывается начальница, а на вещи Залищук – брат, то, когда они придут к власти, бабушка купит им дом в Конче-Заспе
Не надо быть каким-то великим пророком, чтобы понять, если так называемые наши антикоррупционеры не до конца честны, то не воруют по одной простой причине: а им негде красть. Если сегодня на квартиру Лещенко сбрасываются мама, жена и начальница, а вещи Залищук покупает брат, то, когда они придут к власти, бабушка купит им дом в Конче-Заспе, ведь люди не меняются. Если они не до конца честны, то все остальное тоже будет не до конца. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

По его словам, вполне нормально, когда европейский украинец хочет не по Майдану бегать, выколупывая брущатку и устраивая революции, а жаждет инвестиций в свою родную страну. инвесторов. «Хочу, чтобы зашли немцы, американцы, итальянцы, а не киприот Петро Абрамович с честно сворованными в Черкассах миллионами. Хочу, чтобы эти инвесторы не заглядывали в паспорт и не спрашивали, когда девочки собираются в декрет. Чтобы платили белые зарплаты, чтобы следили за условиями труда», – отметил Марченко.

Он отмечает, что те люди, что у власти, не сильно заинтересованы пускать в страну инвесторов: им проще «доить» эту корову самому. Революционеры со своей стороны вроде бы не при делах, но своим папуасным беганием распугивают даже тех инвесторов, которые решились вложить деньги в Украину.
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