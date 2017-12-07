Если мы хотим независимое НАБУ, то увольнять его голову без аудита никак нельзя, – волонтер

Если есть конкуренция между НАБУ, Прокуратурой и СБУ – это плохо и хорошо одновременно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и военный волонтер Мирослав Гай. Он отмечает, что всем уже надоел этот скандал, в котором замешаны наши антикоррупционные органы, поэтому вполне закономерно, что возникает вопрос, что же может быть хорошего от этого, какие плюсы, когда есть один сплошной большой минус.
Волонтер отмечает, что плюс от этого противостояния – это то, что у нас в стране рождается реальная западная модель. где есть конкурентные силовые структуры, которые наблюдают друг за другом и следят за малейшим ложным шагом друг друга. Это и есть зародыш институтов сдержек и противовесов. Было бы гораздо хуже, если бы они по-тихому порешали. А, если у нас будут вот такие открытые противостояния под контролем общественности и даже мирового сообщества, то появляется шанс на тотальную смену системы, когда старые уже не смогут творить несправедливость по закону, а новые не будут реализовывать свои видения справедливости незаконным способом.
«Все будет хорошо. Температура – это всегда признак борьбы организма с внутренней инфекцией. Украина организм молодой, в плане демократии, так что есть шанс», – резюмировал Мирослав Гай.