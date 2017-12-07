Блогер: это «фашистский режим» заставил Сергея и Светлану обзавестись квартирами, а потом еще и Михо выгнал на улицу

Как можно вообще терпеть этот «фашистский режим», ведь, что же получается, сначала власть силой заставила четсных и добропорядочных журналистов Сергея Лещенко и Светлану Залищук купить себе роскошные квартиры на непонятные деньги, потом заставила великого грузинского реформатора с прозрачной репутацией Михеила Саакашвили продаться олигарху Сергею Курченко, сорвать в Одессе продажу Одесского припортового завода, прорвать границу Украины и попинать наших пограничников, а потом и вовсе выгнали из комфортабельного пентхауса жить в палатке. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая и блогер Ирина Медушевская.
Она отмечает, особенно обидно за Саакашвили, это власть специально подгадала под зиму, чтобы выгнать уважаемого в мире, в частности в США человека, на улицу на холодную брущатку и это в такую отвратительную погоду.
«Ну, чистые звери хунтовские! Про Егора Соболева вообще молчу, так пацана обидеть! А он с Семенченко так старался, так блокировл для Курченко, и, кстати, таки отблокировал все отвечающее его интересам, а эта власть «барыжная» ничего не ценит! Ганьба! Столько денег вложено, столько политтехнологов встали на ноги с колен, столько блогеров вдохновение получили, только-только писать стоящие посты начали, а они, гады, все им обломали!», – резюмировала блогер.