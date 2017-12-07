Блогер: мы снова наблюдаем как «Запад устал от Украины»

Как-то совпало то, что Генпрокурор Юрий Луценко обнародовал пленки разговора Саакашвили-Курченко с тем, что в СМИ опять запестрели заголовками о том, что «Запад устал от Украины», «Из США доносятся недобрые голоса», «Европа теряет терпение» и так далее. Это ничто иное, как истерическое стремление защитить свое теплое место и собственные коррупционные схемы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, единственным человеком, который три года решает проблемы Украины на внешней арене, которая сумела объединить западное сообщество для помощи и поддержки Украины, подписать и отстоять Ассоциации, «выбить», в прямом смысле этого словам, безвизовый режим с ЕС, финансовую поддержку, помощь армии – есть президент Петр Порошенко и подчиненный ему дипломатический корпус. Правда, здесь надо вспомнить еще и личный вклад экс-премьера Арсения Яценюка.
Блогер отмечает, все остальные, те, что сегодня истерят о том, что «Запад устал», только и делали, что все эти три года пытались сорвать Ассоциацию, требовали не давать Безвиз, не давать кредиты и так далее. По мнению блогера, в НАБУ надо действительно наводить порядок, в той или иной степени, потому что вчерашние истерики в полной мере показывают масштабы и глубину коррупции, которой пропитан не только украинский политикум, работающий на российских олигархов, но и его западное лобби.