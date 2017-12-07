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Обман украинцев: мораторий не мешает аграрным «баронам» скупать землю за копейки уже лет 20

Обман украинцев: мораторий не мешает аграрным «баронам» скупать землю за копейки уже лет 20
Важнейшим вопросом сейчас является отмена моратория на введение рынка земли. Конечно, огромное количество украинских политиков, журналистов, общественных деятелей, экспертов костями лягут, чтобы этого не допустить. Аргументы будут те же – страшилки о том, что придут иностранцы и скупят весь славный украинский чернозем, а мы останемся голыми-босыми. Те, кто проникся рассказами Юлии Тимошенко, которая яро выступала за продление моратория, должны еще раз прочитать слова: «Все уже украдено до нас». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Павло Правый.

По его словам, когда украинцы думают, что у них землю еще никто не скупил, они заблуждаются, потому что земельные латифундисты давно уже заключают договоры аренды с владельцами земельных паев не на год-два, а на 10, 15, 25 и даже 49 лет. То есть фактически покупают их, но покупают за копейки. Владельцев земельных паев аграрные «бароны» обдирают, как липку, набивая себе карманы в том числе из-за мошенничества с арендой, а мошенничество это они же и осуществили через «своих» людей в Верховной Раде и правительстве и каждый год мораторий на продажу продолжают, пополняя кассу депутатов колоссальными средствами, чтобы те голосовали как надо. Колоссальные средства вкладываются в рекламную кампанию против рынка земли. Павло Правый отмечает, что фишка здесь в том, что земельные «бароны» установили закон, по которому арендная плата за землю не может быть ниже 3% от оценочной стоимости земли. Вроде неплохо, но оценочную стоимость земли занизили в 5-10 раз. И все идет по плану.

Блогер отмечает, что рынок земли резко поднял бы ее цену, а, следовательно, и арендную плату. Разве это выгодно «баронам»? А страшилка о «иностранцах», которые все скупят – она и есть страшилкой, вымышленной заинтересованными лицами. Иностранные компании давно уже здесь и неплохо себя чувствуют: американские, шведские, голландские, немецкие и российские тоже. «А вы и дальше слушайте Юлию Владимировну. Только знайте в мире существуют только 6 стран, в которых нет рынка земли: Северная Корея, Венесуэла, Куба, Конго, Таджикистан и Украина. Классная компания, не так ли?», – резюмировал Павло Правый.
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