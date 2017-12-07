Журналист: никто НАБУ не будет «убивать» – выборы скоро

В то время, как все обсуждают скандал с антикоррупционными органами в Украине интересно перечитывать материалы о финалистах конкурса на голову НАБУ. Юрий Сухов после конкурса защищал интересы Клюева и Курченко в качестве адвоката. Сакварелидзе бегает по митингам Курченко и Саакашвили. Чумак уходит от простых вопросов о помощи Саакашвили во время пленарных дней быстренько выбегает из студии. Артем Сытник не был яркой фигурой среди финалистов, но его полюбили. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, первое недоверие к Сытнику появилось после того, как он закрыл глаза на квартиру Лещенко, затем этим способом – одалживать деньги и, тем самым, уходить от ответственности, воспользовался не один политик. «Несмотря на крики об «убийстве НАБУ», никто его не убивает и не будет убивать. Слишком чувствительная тема накануне избирательной кампании и поиска денег у МВФ ради минимальной зарплаты в обещанные то 4100 грн, или 10000 грн. На фоне постоянных поисков поддержки Запада и санкций США против РФ», – написал журналистка.
Она отмечает, что лучше решить вопрос с антикоррупционным судом, полной легализацией работы агентов под прикрытием. Самому Сытнику, которого полюбили, нужно пока не поздно, отмежеваться от политических попутчиков и посиделок с журналистками под пиво об интимной жизни подозреваемых – и все будет хорошо.