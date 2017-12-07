Эксперт: польский коллега Сытника уже сидит в тюрьме за «игру во взяточничество»

Схема с укрытия коррупционных преступлений Саакашвили на посту председателя Одесской ОГА и его «молодой команды», схема вывода из-под ответственности за незаконное обогащение Сергея Лещенко, дело Владислава Каськива – все это дело рук Артема Сытника – директора НАБУ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, особенно «умиляет» последнее дело, относительно Каськива. ГПУ расследовала дело о хищении на сумму до 80 миллионов гривен, НАБУ в начале лета срочно изъяло это дело так же «по подследственности» и заблокировало расследование. А ГПУ осталось мелкое дело на 7,5 миллионов гривен, которые Каськив спокойно вернул в бюджет и теперь безусловно получит лишь условный срок наказания. Черновил подчеркивает, что нужно обратить внимание, что Каськив вдруг перестал сопротивляться и согласился на экстрадицию именно тогда, когда Сытник изъял дело Каськива. Это уже явный факт сговора.
Эксперт отмечает, что остается лишь надеяться, что Артем Сытник не просто уйдет в отставку, после чего поведет всю свою команду на предстоящие выборы, он должен сидеть в тюрьме за, по крайней мере, десятком статей Уголовного Кодекса, может тогда начнется нормальная борьба с коррупцией. «Кстати, коллега Сытника, первый польский директор тамошнего НАБУ уже сидит в тюрьме. И знаете за что? За то, что его ведомство начало практиковать преступные методы провокации взятки. Напомню, что это лишь один из наименее жестких пунктов обвинения против Сытника», – резюмировал политолог.