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Блогер рассказала, кому больше всего «светит» недавно освободившаяся должность председателя Антикоррупционного комитета

Блогер рассказала, кому больше всего «светит» недавно освободившаяся должность председателя Антикоррупционного комитета
Антикоррупционный комитет Верховной Рады всегда отличался скандальностью и раздутым количеством 99% его членов: это престижно творить судьбу НАБУ, САП, НАПК и антикоррупционного законодательства. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева.

По ее словам, именно поэтому освободили из занимаемой должности главу Комитета Егора Соболева так же неясно, как и то, чем вообще занимается Антикоррупционный комитет, ведь большинство его заседаний проходят под полумистическими лозунгами, а не для принятия каких-то важных решений. Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что здесь намного интереснее, кому дадут престижную должность? Радикалам, как обещали раньше?

По словам блогера, наконец-то, может быть, это действительно пригодится НАБУ и САП, поскольку близость с уже экс-председателем комитета Егором Соболевым, который чаще бродил по палаткам, чем продвигал добро на прослушку или набор агентов под прикрытием – часто играла молодым органам не на руку. И конечно. С председателей комитетов тоже освобождают по политическим мотивам. Егор Соболев – не первый и не последний.
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