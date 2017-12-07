Блогер рассказала, кому больше всего «светит» недавно освободившаяся должность председателя Антикоррупционного комитета

Антикоррупционный комитет Верховной Рады всегда отличался скандальностью и раздутым количеством 99% его членов: это престижно творить судьбу НАБУ, САП, НАПК и антикоррупционного законодательства. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, именно поэтому освободили из занимаемой должности главу Комитета Егора Соболева так же неясно, как и то, чем вообще занимается Антикоррупционный комитет, ведь большинство его заседаний проходят под полумистическими лозунгами, а не для принятия каких-то важных решений. Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что здесь намного интереснее, кому дадут престижную должность? Радикалам, как обещали раньше?
По словам блогера, наконец-то, может быть, это действительно пригодится НАБУ и САП, поскольку близость с уже экс-председателем комитета Егором Соболевым, который чаще бродил по палаткам, чем продвигал добро на прослушку или набор агентов под прикрытием – часто играла молодым органам не на руку. И конечно. С председателей комитетов тоже освобождают по политическим мотивам. Егор Соболев – не первый и не последний.