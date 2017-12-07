Блогер: Соболев умудрился превратится с народного героя Украины в героя «народного ополчения»

Егор Соболев – журналист, общественный активист, антикоррупционер и муж телеведущей Марички Падалко был одним из самых перспективных нардепов этого созыва, но в один момент Егор просто заигрался и его стали узнавать по фейковых избиениях во время прошлогодних траурных акций 18-20 февраля. И в прочном, но сомнительном бромансе с Семеном Семенченко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева.
Она отмечает, что можно долго спорить по поводу достоверности голосов на пленках СБУ-ГПУ, но это интересная вещь, где деньги Курченко воспринимаются как ресурс для переворота, покупки айфона, «Бентли» и турне в Египет.
«Мы дошли до такого маразма, когда первый заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороны и председатель антикоррупционного комитета за деньги Курченко и в компании Саакашвили прорывают границы, вытягивают соратника из машины СБУ. То есть делают все, что делали участники «народного ополчения» в Луганске весной 2014, когда люди в балаклавах и трениках останавливали технику и вешали полотенца «ДНР» на государственные учреждения.